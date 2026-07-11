Θεσπρωτία: Δύο εστίες φωτιάς στον Κάμπο Παραμυθιάς – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού Γαλατά

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς εντός δασικής έκτασης στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν με χρονική διαφορά 20 λεπτών. Στα μέτωπα των πυρκαγιών επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εκκενώνεται ο οικισμός οικισμού Γαλατά

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.