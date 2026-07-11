LIVE UPDATE
Θεσπρωτία: Δύο εστίες φωτιάς στον Κάμπο Παραμυθιάς – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού Γαλατά

Θεσπρωτία: Δύο εστίες φωτιάς στον Κάμπο Παραμυθιάς – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού Γαλατά

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά στην Βόνιτσα
Φωτογραφία αρχείου
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς εντός δασικής έκτασης στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν με χρονική διαφορά 20 λεπτών. Στα μέτωπα των πυρκαγιών επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εκκενώνεται ο οικισμός οικισμού Γαλατά

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ