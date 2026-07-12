Νέα πολεμική ένταση: Πύραυλος Κρουζ χτύπησε πλοίο στο Ορμούζ – Εκρήξεις στο νότιο Ιράν

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Συνεχίζεται αμείωτη η πολεμική ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το πλοίο, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο του επεισοδίου στα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από πύραυλο Κρουζ, αφού φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών Αρχών να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει.

Σύμφωνα με το Fars, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς το πλοίο, ωστόσο το πλήρωμά του δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, γεγονός που, κατά την ιρανική εκδοχή, οδήγησε στην εκτόξευση πυραύλου Κρουζ εναντίον του.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

Στο μεταξύ, το ιρανικό πρακτορείο Press TV μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στις περιοχές Μπουσέρ και Ασαλουγιέ, στο νότιο Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των εκρήξεων, την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη θυμάτων, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.