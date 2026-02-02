Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστό το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη κατολίσθηση έχει σημειωθεί στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί καθώς αρχικά έκλεισε το ένα ρεύμα και λίγο πριν τις δέκα το πρωί έκλεισε και το δεύτερο της Ιόνιας Οδού.
  • Η Νέα Οδός ενημερώνει πως ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα, με τους οδηγούς να κινούνται από την παλιά Εθνική Οδό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστό το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία

Μεγάλη κατολίσθηση έχει σημειωθεί στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας.

Το σημείο είναι στα όρια των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το epiruspost.gr. Το ένα ρεύμα έχει ήδη κλείσει ενώ χώματα και πέτρες αρχίζουν να καλύπτουν και το δεύτερο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί με τους οδηγούς που κινούνται από τα Ιωάννινα προς το Αντίρριο να τους σταματά η αστυνομία στον κόμβο Αγγέλη και να κινούνται από την παλιά Εθνική Οδό.

Λίγο πριν από τις δέκα το πρωί έκλεισε και το δεύτερο ρεύμα της Ιόνιας με την κίνηση προς τα Ιωάννινα να διακόπτεται στο ύψος της Αμφιλοχίας και να γίνεται από την παλιά εθνική.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο ενώνουν δυνάμεις ενάντια στον καρκίνο – Ελπίδες για οριστική θεραπεία

Νεφρά: Πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Πετρέλαιο: Έπεσαν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Η ανησυχία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τους αναλυτές

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από σήμερα το “χρώμα του χρήματος” στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
10:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα του 27χρονου – Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Αγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, το πτώμα του οποίου β...
10:24 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Λάρισα: Νέο βίντεο από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Αγιόκαμπο – Η στεριά έγινε ένα με τη θάλασσα

Νέα βίντεο που αποκαλύπτουν το μέγεθος της κακοκαιρίας που χτύπησε και τη Λάρισα, φέρνει στο φ...
09:51 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στα Βορίζια: «Δεν έχουν σταματήσει να μας απειλούν»

Τι περιλαμβάνουν οι μηνύσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από τις δύο οικογένειες ...
09:39 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Βίντεο από τη «μάχη» του καπετάνιου να δέσει το πλοίο στο λιμάνι της Καρπάθου

Η κακοκαιρία την Κυριακή «χτύπησε» ιδιαίτερα τη νησιωτική χώρα με βροχές, καταιγίδες και ισχυρ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα