Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Κλειστό το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία

Μεγάλη κατολίσθηση έχει σημειωθεί στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας.

Το σημείο είναι στα όρια των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το epiruspost.gr. Το ένα ρεύμα έχει ήδη κλείσει ενώ χώματα και πέτρες αρχίζουν να καλύπτουν και το δεύτερο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί με τους οδηγούς που κινούνται από τα Ιωάννινα προς το Αντίρριο να τους σταματά η αστυνομία στον κόμβο Αγγέλη και να κινούνται από την παλιά Εθνική Οδό.

Λίγο πριν από τις δέκα το πρωί έκλεισε και το δεύτερο ρεύμα της Ιόνιας με την κίνηση προς τα Ιωάννινα να διακόπτεται στο ύψος της Αμφιλοχίας και να γίνεται από την παλιά εθνική.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.