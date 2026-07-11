Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/7) – Πού θα δείτε τα φιλικά του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ξεχώρισαν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους φιλικούς αγώνες Ολυμπιακός – Λέουβεν, ΠΑΟΚ – Τβέντε και Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς Ζυρίχης.
  • Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τους τελικούς του Wimbledon, καθώς και το MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας με τις κατατακτήριες δοκιμές και το Tissot Sprint.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35: COSMOTE SPORT 5 | HD Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20: COSMOTE SPORT 5 | HD Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00: Novasports Prime | Wimbledon Τελικός Διπλού Ανδρών

15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ολυμπιακός – Λέουβεν (Φιλικός Αγώνας)

15:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Tissot Sprint)

16:30: Novasports 6HD | Genesis Scottish Open

17:05: COSMOTE SPORT 5 HD | Red Bull MotoGP Rookies Cup Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – (1ος Αγώνας)

18:00: Novasports Prime | Καρολίνα Μούχοβα – Λίντα Νόσκοβα (Wimbledon Τελικός Γυναικών)

19:00: OPEN Hybrid | ΠΑΟΚ – Τβεντε (Ποδόσφαιρο)

19:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Στέρλινγκ Άλμπιον – Νταντί Γιουνάιτεντ (Premier Sports Cup)

20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι (WNBA Regular Season)

21:00: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς Ζυρίχης (Φιλικός Αγώνας)

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