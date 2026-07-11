Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (11/7) – Πού θα δείτε τα φιλικά του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35: COSMOTE SPORT 5 | HD Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20: COSMOTE SPORT 5 | HD Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:40: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:35: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00: Novasports Prime | Wimbledon Τελικός Διπλού Ανδρών
15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ολυμπιακός – Λέουβεν (Φιλικός Αγώνας)
15:45: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Tissot Sprint)
16:30: Novasports 6HD | Genesis Scottish Open
17:05: COSMOTE SPORT 5 HD | Red Bull MotoGP Rookies Cup Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – (1ος Αγώνας)
18:00: Novasports Prime | Καρολίνα Μούχοβα – Λίντα Νόσκοβα (Wimbledon Τελικός Γυναικών)
19:00: OPEN Hybrid | ΠΑΟΚ – Τβεντε (Ποδόσφαιρο)
19:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Στέρλινγκ Άλμπιον – Νταντί Γιουνάιτεντ (Premier Sports Cup)
20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι (WNBA Regular Season)
21:00: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Γκρασχόπερς Ζυρίχης (Φιλικός Αγώνας)