Τάσος Ιορδανίδης για την πρώτη φορά που τον είδαν τα παιδιά του στο θέατρο: «Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος…»

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα δύο παιδιά τους: ο Δάνος, ο οποίος γεννήθηκε το 2013 και η Νάγια, που ήρθε στον κόσμο το 2016.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες», με οικοδέσποινα την Ιωάννα Παππά, που προβλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/10). Μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε και την φορά που τα δύο παιδιά του, παρακολούθησαν τον ίδιο και την Θάλεια Ματίκα στο θέατρο.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Ιορδανίδης ανέφερε: «Έχουμε ζήσει μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Έχουμε πάει στον Πόρο για μια παράσταση, έκτακτη. Με το “Θέλω να σου κρατάω το χέρι”. Και τους είπα να τους πάρουμε μαζί, να το κάνουμε και τριήμερο, να περάσουμε και ωραία».

«Πάμε, ξεκινάμε την παράσταση, τους λέμε: “Θα κάτσετε εδώ, δεν είναι κανείς άλλος. Δάνο εσύ που είσαι και μεγαλύτερος έχε το νου σου. Εσύ κυρία μου μην αρχίσεις να πηγαίνεις δεξιά, αριστερά και τέτοια. Κάθεσαι, βλέπεις την παράσταση, τελειώνουμε, φεύγουμε”.

Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος της παράστασης, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν η μοναδική φορά που μας ήρθαν στο θέατρο. Ήταν ένα λυτρωτικό κλάμα από την πλευρά τους. Φυσικά είχαν τσαντίλα και εκνευρισμό. Κάποια στιγμή θα τύχαινε να δουν μια παράσταση», είπε στη συνέχεια ο ηθοποιός.