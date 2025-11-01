Χανιά: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στη Γιορτή Κάστανου – Δείτε εικόνες

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Δολοφονία στην Κίσσαμο Χανίων

Φορώντας αλεξίσφαιρό γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρουσία πολλών συγγενών που βρίσκονται στο πλευρό του, ο 23χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά, οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου 1/11, στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση, «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο 52χρονος έπεσε αιμόφυρτος. Ο πυροβολισμός από τον 23χρονο καθ’ ομολογία δράστη, ήταν εξ επαφής. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοφανής απόφαση: Όλοι οι ψυχίατροι των δημόσιων κλινικών της Αττικής καλούνται σε προανάκριση

Καρκίνος του πνεύμονα: Δεν είναι η νόσος αποκλειστικά του καπνιστή-Ανατρεπτική μελέτη

Πώς ο «σκιώδης στόλος» κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις – Το «φάντασμα» της ναυτιλίας

Επιθεώρηση Εργασίας: 318 καταγγελίες για παρενόχληση το 2024 – Στροφή προς κουλτούρα μηδενικής ανοχής

Επιβεβαιώθηκαν νέες κακόβουλες επιθέσεις σε Android – Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις της Google και του FBI

Πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα; – Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα
περισσότερα
12:06 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου: Καραμπόλα με 3 αυτοκίνητα και 7 τραυματίες – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τροχαίο ατύχημα με τρία αυτοκίνητα και συνολικά 7 τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδι...
11:46 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους και μέτρα ανάσχεσης της κρίσης – Στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Στη Βουλή κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 23ης ...
11:14 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Αντιδράσεις για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα – Την Τρίτη ειδική συνεδρίαση στη Βουλή

Την έντονη αντίδραση των πολιτών και τοπικών κοινωνιών έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική απόφαση...
11:08 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Επίθεση στον Μάκη Βορίδη: Ελεύθεροι οι 6 συλληφθέντες – Ορίστηκε ρητή δικάσιμος

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 συλληφθέντες της κατάληψης του Ευαγγελισμού για την επίθεση στον πρώην...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς