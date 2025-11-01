Χανιά: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στη Γιορτή Κάστανου – Δείτε εικόνες

Φορώντας αλεξίσφαιρό γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρουσία πολλών συγγενών που βρίσκονται στο πλευρό του, ο 23χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά, οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου 1/11, στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Ο 23χρονος δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση, «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο 52χρονος έπεσε αιμόφυρτος. Ο πυροβολισμός από τον 23χρονο καθ’ ομολογία δράστη, ήταν εξ επαφής. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.