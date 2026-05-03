Λαμία: 13χρονη δέχθηκε επίθεση από ανήλικες στο κέντρο της πόλης – «Στο τέλος δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Θύμα επίθεσης φέρεται πως έπεσε μία 13χρονη μαθήτρια το απόγευμα του Σαββάτου (02/05), σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, γύρω στις 19:30 τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, πλησίασαν τρεις ανήλικες Ρομά την κόρη της και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά και αφού την πέταξε στο οδόστρωμα άρχισε να την χτυπάει και να την κλωτσάει. Τα άλλα δύο κορίτσια φαίνεται ότι απλά παρακολουθούσαν και γελούσαν.

Αυτό που προκαλεί όμως ακόμη μεγαλύτερη οργή, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, είναι ότι ενώ το κορίτσι της δεχόταν άγρια επίθεση και οι φίλες της σοκαρισμένες καλούσαν σε βοήθεια, κανένας από όσους έτυχε να βρίσκονται ή να περνούν από το σημείο, δεν προσπάθησε να το βοηθήσει.

Ανάστατη η γυναίκα μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν, επέστρεψε στο σημείο και κάλεσε την αστυνομία. Υπέβαλε έγκληση, ενώ στη συνέχεια μετέφερε την κόρη της προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.

«Είναι απίστευτο και με τρομάζει το γεγονός ότι ακόμη και μέρα μεσημέρι τα παιδιά μας κινδυνεύουν από παραβατικά άτομα ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να πήγαιναν φροντιστήριο. Αλλά ακόμη κι έτσι στο τέλος δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα», ήταν κάποια από τα λόγια της μητέρας της 13χρονης στο LamiaReport, εμφανώς ταραγμένη από το περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού της.

10:35 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

