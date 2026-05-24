Euroleague: Το υπέροχο drone show αφιερωμένο στο Final Four της Αθήνας – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα το διήμερο 22–24 Μαΐου, με το ενδιαφέρον ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης να συγκεντρώνεται στο Telekom Center Athens και ιδιαίτερα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ενόψει της προσπάθειας για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου.

Η Περιφέρεια Αττικής υποδέχθηκε τη διοργάνωση με έναν εντυπωσιακό τρόπο, προσφέροντας ένα θεαματικό show με drones που φώτισε τον ουρανό της Αττικής και τράβηξε τα βλέμματα των φιλάθλων και των επισκεπτών.

Το υπερθέαμα παρουσιάστηκε σε βίντεο διάρκειας περίπου δέκα λεπτών, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες και συμβάλλοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην πρωτεύουσα.

Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με το ERTSport, αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του Final Four, αναδεικνύοντας τη δυναμική της διοργάνωσης και τη μεγάλη απήχηση που είχε σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη.