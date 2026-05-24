Χεζμπολάχ: «Αφοπλισμός θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή» λέει ο επικεφαλής της – Το μήνυμα στην κυβέρνηση του Λιβάνου

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Naim Qassem
Photo: Reuters
Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ο αφοπλισμός του φιλοϊρανικού κινήματος είναι απαράδεκτος και θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή».

«Ο αφοπλισμός σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ, υποστηρίζοντςα ότι το κρατικό μονοπώλιο επί των όπλων, που απαιτούν οι λιβανικές αρχές, «αποτελεί ένα ισραηλινό σχέδιο».

Ο ίδιος κάλεσε και πάλι την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Οι απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις είναι εντελώς απαράδεκτες και αντιπροσωπεύουν για το Ισραήλ ένα κέρδος χωρίς αντάλλαγμα», υποστήριξε ο Ναΐμ Κάσεμ στην τηλεοπτική ομιλία του και απευθύνθηκε στις λιβανικές αρχές: «εγκαταλείψτε τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις και μην υποκύπτετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποκύψουν στο Ισραήλ (…) μην παίρνετε το μέρος τους και μην μας μαχαιρώνετε πισώπλατα», τόνισε.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την οργάνωσή του, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ότι η λιβανική πτυχή θα περιληφθεί σ’ αυτή.

«Αν το θέλει ο Θεός, η συμφωνία αυτή θα οριστικοποιηθεί (…) Κατά συνέπεια, θα είμαστε και εμείς μεταξύ αυτών που θα περιληφθούν σ’ αυτή τη συμφωνία – μια συμφωνία για να σταματήσουν πλήρως οι εχθροπραξίες», δήλωσε σε μια αναφορά του στο Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός.

 

