Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του άτυχου 4χρονου κοριτσιού βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα στην Κέρκυρα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν, όταν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, το κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, και εξαφανίστηκε. Μόλις η ίδια αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο, άρχισε να το ψάχνει γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής και κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

13:44 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Πάτρα: 30χρονη γυναίκα ενεργοποίησε το «Panic Button» για να γλιτώσει από τον 41χρονο πρώην σύντροφό της 

Στην ενεργοποίηση του Panic Button που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της προχώρησε μια 30χρονη ...
13:26 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Στο Θριάσιο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή μεταφέρονται οι δύο εγκαυματίες από το Ηράκλειο της Κρήτης μετά τη φωτιά στο γήπεδο 

Στο κέντρο εγκαυμάτων στο Θριάσιο νοσοκομείο αναμένεται να μεταφερθούν σε λίγες ώρες τα δύο άτ...
13:17 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση της κόρης της άτυχης 36χρονης – «Έφυγες μαμάκα μου, σε αγαπάμε πολύ»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η κόρη της άτυχης 36χρονης, μητέρας συνολικά 4 παιδιών, ...
13:04 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Ψηλέ, θα μας λείψεις» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειο – Θλίψη στο τελευταίο «αντίο»

«Έφυγε ο καλύτερος άνθρωπος, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο...
