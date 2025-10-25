Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια

Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο. «Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και έμειναν τα αντίγραφα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός ερμηνευτής στο ΕΡΤnews.

«Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», ανέφερε ο Χρήστος Θηβαίος.