Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια

Enikos Newsroom

lifestyle

Χρήστος Θηβαίος

Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο. «Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και έμειναν τα αντίγραφα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός ερμηνευτής στο ΕΡΤnews.

«Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», ανέφερε ο Χρήστος Θηβαίος.

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλαγή ώρας απόψε: Τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο μας

One Health: Άνθρωποι, Ζώα και Περιβάλλον στο ίδιο οικοσύστημα κινδύνου

Πόθεν Έσχες 2025: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μετά την παράταση

Παπασταύρου για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου: « Η Ελλάδα ενισχύει τον ενεργειακό της ρ...

Η Microsoft προειδοποιεί: Αναβαθμίστε δωρεάν σε Windows 11 τώρα – Κινδυνεύετε από χάκερ

Η κλοπή του εγκεφάλου του Αϊνστάιν και η μυστική φύλαξή του για δεκαετίες
περισσότερα
04:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Γιατζόγλου: «Μικρή ήμουν τερατογέννημα, ένα ασχημόπαπο, κοκαλιάρα»

Η Κατερίνα Γιατζόγλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» στο Acti...
22:51 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: «Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;»

Την Έλενα Γαλύφα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Η επιτυχημένη δημιουργός ...
22:16 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Άσπα: «Πολλοί πιστεύουν ότι λόγω του αδελφού μου, υπάρχουν άνθρωποι που με βοήθησαν από τον χώρο του»

Η Άσπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρω...
21:26 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: «Θα πω ένα μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο»

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Ελένη Φουρέιρα έφερε στον κόσμο τον γιο της, Ερμή. Από τότε, η ζωή τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς