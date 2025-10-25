Τρίκαλα: «Ποτέ δεν σκέφτηκα να σκοτώσω την μητέρα που με γέννησε» ισχυρίστηκε ο 18χρονος που προφυλακίστηκε 

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του στα Τρίκαλα. Στην απολογία του υποστήριξε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να σκοτώσει τη γυναίκα που τον γέννησε, ενώ δυσκολεύτηκε πολύ να περιγράψει τη στιγμή του φόνου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, o 18χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα με κουκούλα και σκυμμένο βλέμμα. Για περισσότερες από τρεις ώρες περιέγραφε σε ανακριτή και εισαγγελέα όσα συνέβησαν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη μοιραία στιγμή. Έδειχνε χαμένος, ακόμη και όταν έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, γνωρίζοντας πως θα προφυλακιστεί.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ακόμη ότι έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καβγά.

Οι δικηγόροι του, όπως έγινε γνωστό ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη: «Ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση».

Η κοινωνία των Τρικάλων είναι σοκαρισμένη, με όσα άτομα τους γνώριζαν, να λένε πως μάνα και γιος μάλωναν συχνά.

Ο 18χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Αυλώνα. Η τραγική υπόθεση έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ οι αρχές ερευνούν τις πραγματικές αιτίες πίσω από τη μητροκτονία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η 54χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, ύστερα από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και την έσφιγγε για αρκετά λεπτά.

Όπως ανέφερε σχετικό ρεπορτάζ του Star, ίχνη αίματος στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πίεσης που ασκήθηκε, δείχνοντας πως ο νεαρός χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη μέχρι να επιφέρει τον θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα, από την ιατροδικαστική προέκυψε και η ώρα θανάτου, η οποία τοποθετείται λίγα μόλις λεπτά πριν από το τηλεφώνημα του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του.

 

