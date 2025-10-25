Αϊτή: Σαρώνει η τροπική καταιγίδα Μελίσα – Τρεις νεκροί

Η τροπική καταιγίδα Μελίσα προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στην Αϊτή, ενώ οι αρχές προειδοποιούν πως μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να ενισχυθεί σε κυκλώνα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης Τυφώνων και Κυκλώνων (NHC).

Η πολιτική προστασία της Αϊτής ανακοίνωσε ότι «δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε», γεγονός που ανεβάζει στους τρεις τον αριθμό των θυμάτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων 48 ωρών. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας άνδρας που σκοτώθηκε την Τετάρτη, όταν δέντρο έπεσε πάνω του.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Σεν Μαρτέν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει γέφυρα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και να σημειωθούν ζημιές σε σπίτια στην Πορτ ντε Πε, στα βορειοδυτικά. Οι καταστροφές έχουν αφήσει πίσω τους εικόνες χάους, με κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με το τελευταίο προειδοποιητικό δελτίο του NHC, που εκδόθηκε στις 03:00 ώρα Ελλάδας, η Μελίσα εντοπιζόταν 360 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πορτ-ο-Πρενς και 310 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κίνγκστον στην Τζαμάικα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες η καταιγίδα ενδέχεται να μετατραπεί σε κυκλώνα, πλήττοντας τόσο την Τζαμάικα όσο και τη νοτιοδυτική Αϊτή.

Αν και η ένταση του φαινομένου – της 13ης τροπικής καταιγίδας της φετινής περιόδου – «παραμένει σχεδόν αμετάβλητη τις τελευταίες ώρες», οι αρχές προειδοποιούν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές του νότιου τμήματος της Εσπανιόλα και στην Τζαμάικα.