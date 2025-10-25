Τορόντο Ράπτορς – Μιλγουόκι Μπακς 116-122: Εξωπραγματικός Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη με double-double

Φωτογραφία: AP

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Τορόντο Ράπτορς με 122-116, συνεχίζοντας αήττητος στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν του NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, τελειώνοντας τον αγώνα με ένα σπουδαίο double-double — το δεύτερο φετινό του — σημειώνοντας 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής. Ο Αντετοκούνμπο είχε 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές, οδηγώντας με πυγμή τα «Ελάφια» σε ένα ακόμα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Οι Μπακς ξεκίνησαν δυνατά και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 19-27, ωστόσο οι Ράπτορς απάντησαν και ανέτρεψαν το σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 54-52. Το ματς παρέμεινε ντέρμπι και στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (86-86).

Στο φινάλε, ο Γιάννης έκανε τα πάντα για να κρατήσει ζωντανά τα «Ελάφια», ενώ οι Κόουλ Άντονι και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ ανέλαβαν δράση στα τελευταία λεπτά, χαρίζοντας στους Μπακς προβάδισμα πέντε πόντων λίγο πριν το τέλος. Οι Ράπτορς υπέπεσαν σε λάθη στο τελευταίο λεπτό, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πάρουν τη νίκη και να κάνουν το 2/2.

Ο Άντονι ήταν ο κορυφαίος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Μπράντον Ίνγκραμ με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Το τελικό σκορ των δωδεκαλέπτων διαμορφώθηκε σε 19-27, 54-52, 86-86 και 116-122.

Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς 95-105

Την ίδια ώρα, οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν νικηφόρα από τη Βοστώνη, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς με 105-95, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι, παρά τις απουσίες, έδειξαν μαχητικότητα. Οι Νικς έχτισαν τη νίκη τους στη δεύτερη περίοδο, όταν έτρεξαν ένα επιμέρους 42-14, διαφορά που διατήρησαν μέχρι τέλους, παρά την αντεπίθεση των «Κελτών».

Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ τον ακολούθησε ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 23 πόντους, αλλά δεν βρήκε στήριγμα, με τον Ντέρικ Ουάιτ να μένει στους 15.

Ορλάντο Μάτζικ – Ατλάντα Χοκς 107-111

Στο Ορλάντο, οι Ατλάντα Χοκς πήραν μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Μάτζικ με 111-107, χάρη σε εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου πέτυχαν 70 πόντους. Ο Τρε Γιάνγκ ξεχώρισε με 25 πόντους και 6 ασίστ, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ με 19 πόντους. Από τους Μάτζικ, κορυφαίος ήταν ο Φρανζ Βάγκνερ με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Μπρούκλιν Νετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-131

Στο Μπρούκλιν, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν των Νετς με 131-124, παρά τη μεγάλη αντεπίθεση των γηπεδούχων στην τέταρτη περίοδο. Οι Καβαλίερς είχαν προηγηθεί με 22 πόντους, όμως οι Νετς επέστρεψαν με ένα επιμέρους 34-16, μετατρέποντας το ματς σε θρίλερ. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έδωσε τη λύση στο τέλος, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 35 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Καμ Τόμας ξεχώρισε για τους Νετς με 33 πόντους και 9 ασίστ.

Τέλος, οι Σαν Αντόνιο Σπερς χρειάστηκαν παράταση για να λυγίσουν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 120-116. Οι Πέλικανς ισοφάρισαν στο τέλος της κανονικής διάρκειας με ένα σερί 9-3, όμως στην παράταση οι Σπερς έδειξαν ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Κορυφαίος ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 9 μπλοκ, ενώ για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ.

00:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

