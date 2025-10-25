Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Στη Λιβύη οι μετανάστες «αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους»

Στη βόρεια Αφρική, η Λιβύη είναι η χώρα όπου οι μετανάστες “αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους”, δήλωσε σήμερα η διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης προειδοποιώντας επίσης για τη μαζική εισροή προσφύγων στην περιοχή λόγω του πολέμου στο Σουδάν.

“Λαμβάνουμε τακτικά μαρτυρίες προσφύγων που απήχθησαν, κρατούνταν για λύτρα ή ήταν θύματα βίας και επιθέσεων”, υπογραμμίζει η Έιμι Πόουπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το Ραμπάτ επισημαίνοντας την “πολύ μεγάλη ευαλωτότητά” τους.

Τρία με τέσσερα εκατομμύρια ξένοι που “εισήλθαν παράνομα” βρίσκονται στη Λιβύη, σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν οι αρχές το καλοκαίρι. Διακινητές και λαθρέμποροι επωφελήθηκαν από το κλίμα αστάθειας που βασιλεύει στη χώρα μετά την πτώση και τον θάνατο του πρώην δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, για να αναπτύξουν παράνομα δίκτυα.

Η πλειονότητα των θανάτων που έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο αφορά ανθρώπους που αναχώρησαν από τη Λιβύη, διευκρινίζει η επικεφαλής του ΔΟΜ, επικαλούμενη πρόσφατα ναυάγια.

Σύμφωνα με την Έιμι Πόουπ, όλο και περισσότεροι μετανάστες που διασχίζουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη κατάγονται από την Ασία — κυρίως από το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν– απ΄όπου φθάνουν μέσω του Κόλπου οδικώς.

Ο ΔΟΜ διαπιστώνει επίσης αύξηση των αφίξεων στη Λιβύη από τη Σομαλία, την Ερυθραία και το Σουδάν, χώρα που μαστίζεται από έναν φονικό πόλεμο μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών οργανώσεων από τον Απρίλιο του 2023.

‘Εκτοτε, περισσότεροι από 357.000 Σουδανοί πρόσφυγες έχουν συρρεύσει στη Λιβύη, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR) τον Αύγουστο διογκώνοντας το πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP