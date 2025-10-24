Τρίκαλα: Στη φυλακή ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητούν οι δικηγόροι του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων προσήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 54χρονης μητέρας του στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο ίδιος την έπνιξε με πετσέτα, και στη συνέχεια τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε την πράξη του.

Έπειτα από την μαραθώνια απολογία του, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το trikalavoice.gr, ο 18χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Εντωμεταξύ με δήλωσή τους στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης. «Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση» σημείωσαν.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η 54χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, ύστερα από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και την έσφιγγε για αρκετά λεπτά.

Όπως ανέφερε σχετικό ρεπορτάζ του Star, ίχνη αίματος στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πίεσης που ασκήθηκε, δείχνοντας πως ο νεαρός χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη μέχρι να επιφέρει τον θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα, από την ιατροδικαστική προέκυψε και η ώρα θανάτου, η οποία τοποθετείται λίγα μόλις λεπτά πριν το τηλεφώνημα του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του.