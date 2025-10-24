ΚΕΔΕ: Τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τους δήμους

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΑ
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Την απόσυρση νομοθετικής ρύθμισης που αφαιρεί από τους δήμους την αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

«Αν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση που έχει περιληφθεί στο άρθρο 20 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Ψηφιακή Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και λοιπές διατάξεις”, θα αφαιρεθούν από τα ήδη άδεια ταμεία των δήμων πολύτιμοι πόροι που μας αποδίδονταν εδώ και δεκαετίες. Πόροι με τους οποίους χρηματοδοτούνταν απαραίτητα έργα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις πόλεις μας και την προστασία ανθρώπινων ζωών από τα τροχαία ατυχήματα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της.

Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει ότι τα σχετικά έσοδα μεταφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό, σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας».

«Δεν αντιλαμβανόμαστε με ποια λογική και χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης, αποφασίστηκε δικά μας χρήματα να μας αφαιρεθούν, για να δοθούν μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού, αντί η ενίσχυση αυτή να γίνει με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού», επισημαίνει το συλλογικό όργανο των δημάρχων.

