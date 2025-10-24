Θεσσαλονίκη: Την Δευτέρα απολογούνται οι 2 συλληφθέντες για ασέλγεια σε βάρος δύο κοριτσιών ΑμεΑ – Αναζητείται και τρίτος δράστης

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια τριών ανδρών έζησαν δύο κορίτσια, που είναι ΑμεΑ, στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες κατηγορούνται ότι προέβησαν σε πράξεις γενετήσιας φύσης σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών, σχεδόν ένα ολόκληρο βράδυ, στον πρώτο προβλήτα του λιμανιού.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο αλλοδαπών, ενός 19χρονου Σύρου και ενός 17χρονου Ιρακινού, και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του 24χρονου Αιγύπτιου συνεργού τους.

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας της 15χρονης από τους Αμπελόκηπους, έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε την εξαφάνιση της κόρης του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες όλο το βράδυ και τελικά εντόπισαν το κορίτσι, σε κακή κατάσταση, στον πρώτο προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Οι λιμενικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη των δύο εκ των δραστών, οι οποίοι απολογούνται την Δευτέρα κατηγορούμενοι για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

