Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινό μέτωπο κυβέρνησης και Περιφερειών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Το κοινό μέτωπο της κυβέρνησης με τις Περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συμμετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας αντίστοιχα, ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης και οι περιφερειάρχες της χώρας.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο, την ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών υλικών, εργαλείων και υπηρεσιών, ταχύτερη υγειονομική ταφή και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Επιπλέον, συζητήθηκε με τους περιφερειάρχες η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, το έργο που έχει αναλάβει και ζητήθηκε η συνεργασία με τους Περιφερειάρχες.

Τέλος, από την σύσκεψη ομόφωνη ήταν η απόφαση για ενίσχυση της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και, κυρίως, η εντατικοποίηση των ελέγχων μέσα από στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.