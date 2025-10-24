Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινό μέτωπο κυβέρνησης και Περιφερειών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Enikos Newsroom

πολιτική

πρόβατα

Το κοινό μέτωπο της κυβέρνησης με τις Περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συμμετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας αντίστοιχα, ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης και οι περιφερειάρχες της χώρας.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο, την ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών υλικών, εργαλείων και υπηρεσιών, ταχύτερη υγειονομική ταφή και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Επιπλέον, συζητήθηκε με τους περιφερειάρχες η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, το έργο που έχει αναλάβει και ζητήθηκε η συνεργασία με τους Περιφερειάρχες.

Τέλος, από την σύσκεψη ομόφωνη ήταν η απόφαση για ενίσχυση της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και, κυρίως, η εντατικοποίηση των ελέγχων μέσα από στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυστηρή σύσταση του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους για τις παράνομες χρεώσεις

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά

Tα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ξεπεράσουν την τελειομανία τους
περισσότερα
16:52 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για δηλώσεις του σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι απαντά ο υπουργός Επικρατείας

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Επικ...
15:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Χαρίτσης: Απαράδεκτη η χθεσινή επίθεση ΜΑΤ με χημικά και δακρυγόνα εναντίον μαθητών που διαμαρτύρονταν για τα αυτονόητα

Την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού που διαμαρτύροντ...
15:12 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Δένδια και Δούκα – «Να ξεμπλέξει τις σκέψεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων» λένε κυβερνητικές πηγές

Αντιπαράθεση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής ...
14:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αυγενάκης: «Καταρρίπτεται η σκευωρία σε βάρος μου μετά τις καταθέσεις Τυχεροπούλου και Σημανδράκου»

Για «ανύπαρκτη ‘πίεση’» που «έγινε τελικά «απλή πληροφόρηση» κάνει λόγο σε ανακοίν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς