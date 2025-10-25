Αττική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 8χρονου από την Νέα Ιωνία 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 8χρονου από την περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από την μητέρα του».

H ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 24/10/2025, περίπου στις 12:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, ο Ναντάφ Ριάντ, 8 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες, 24/10/2025 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή

του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από την μητέρα του. Ο Νανταφ Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την

ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια».