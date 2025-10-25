Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές αναμένεται να βρέξει

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με τη ημέρα να κυλά ηλιόλουστη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 25 βαθμούς στην Αττική και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και παροδικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, φαινόμενα που θα εξασθενήσουν έως το μεσημέρι. Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, λόγω ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα βόρεια, όπου θα κυμανθεί από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο το θερμόμετρο θα δείξει 23 με 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός, αναφέρει πως το Σάββατο 25 Οκτωβρίου θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες με λίγες νεφώσεις στην ηπειρωτική χώρα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. «Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στα νησιά τους 27 βαθμούς Κελσίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική, η μέρα θα κυλήσει ηλιόλουστη, με λίγες μόνο νεφώσεις και δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με νοτιάδες 3 έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, όπως πρόσθεσε ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν.

Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025