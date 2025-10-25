Marseaux: «Με ενδιαφέρει η Eurovision, ελπίζω να έρθει την κατάλληλη στιγμή»

Η Marseaux μίλησε για την απρόσμενη θεατρική της συμμετοχή στο πλευρό του Νίκου Μουτσινά και της Μαρίας Σολωμού, αποκαλύπτοντας παράλληλα το όνειρό της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Η νεαρή τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά το πρωί της Παρασκευής στο MEGA, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο της βήμα.

Η Marseaux ανέφερε πως «νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ευλογημένη θα πω, γιατί είχα ξανακάνει μιούζικαλ και πάλι με τη Θέμιδα Μαρσέλλου όταν ήμουν 12 χρονών. Το έλεγα ότι θέλω να το ξανακάνω, σε έναν ρόλο που να μου ταιριάζει και να μου αρέσει. Στο ρόλο της Wednesday, λοιπόν».

Αναφερόμενη στη Eurovision, η καλλιτέχνιδα παραδέχθηκε ότι είναι κάτι που την ενδιαφέρει πολύ: «Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω».

Η ίδια πρόσθεσε πως θέλει να επιλέξει τη σωστή στιγμή και το κατάλληλο τραγούδι: «Ελπίζω να είναι την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο τραγούδι και με την κατάλληλη ιδέα ώστε να βγει κάτι πολύ όμορφο».

