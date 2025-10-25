Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025: Παρθένοι, τα οικονομικά σας μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (25/10/2025)

Κριός

Κριέ, είτε είσαι έτοιμος είτε όχι μια σημαντική αλλαγή στο δημιουργικό όραμα σου έρχεται σήμερα με ορμή. Το σύμπαν σας ζητά να αναλάβετε το ρόλο του αρχιτέκτονα και του καλλιτέχνη της ζωής σας.

Από τις 25 Οκτωβρίου, ενεργοποιήστε την εσωτερική σας δημιουργικότητα. Πάρτε τολμηρά ρίσκα, βάλτε τις πινελιές που μιλούν για την αλήθεια σας και αρχίστε να ζωγραφίζετε τη ζωή που τολμούσατε μόνο να φανταστείτε. Μην περιμένετε την άδεια των άλλων. Ο καμβάς είναι δικός σας και είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι νομίζετε.

Ταύρος

Ταύρε, βρίσκεσαι στην πρώτη στάση στο μονοπάτι που είχες πάρει προς την επιτυχία. Το σύμπαν σας ζητάει να κάνετε μια παύση και να επανεκτιμήσετε τα πράγματα σήμερα. Τώρα είναι η ώρα να επαναπροσδιορίσετε την αφθονία, όχι με υλικούς ή κοινωνικούς όρους, αλλά με βάση το πόσο βαθιά η ζωή που κάνετε τροφοδοτεί την ψυχή σας.

Τα κλειστά στόματα δεν τρέφονται. Εκφράστε τις επιθυμίες σας στις 25 Οκτωβρίου, υποστηρίξτε αυτό που θέλετε και διεκδικήστε αυτό που αισθάνεστε δικό σας. Η αληθινή ευημερία έγκειται στο θάρρος σας να τη διεκδικήσετε και όχι στο να περιμένετε να εμφανιστεί.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ο φιλικός σας κύκλος θα περάσει από μία σήμερα βαθιές αλλαγές σαν την ανακαίνιση σε ένα παλιό σπίτι. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά για το ποιος είναι πρόθυμος να σταθεί δίπλα σας και να λερώσει τα χέρια του μαζί σας στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό έργο της μεταμόρφωσης σας.

Κάποια πρόσωπα μπορεί να μείνουν στην άκρη και άλλα θα σας εκπλήξουν με την αφοσίωση και το πείσμα τους. Η ημέρα έχει να κάνει λιγότερο με το να βγάλετε ανθρώπους από την ζωή και περισσότερο με το να εντοπίσουν τα άτομα εκείνα που σας εξυψώνουν και σας στηρίζουν στο ταξίδι σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, ο θόρυβος του κόσμου είναι σκληρός. Όταν κυνηγάτε κάθε εξέλιξη ή διαμάχη το μόνο που θα καταφέρετε είναι να εξαντλήσετε την ενέργειά σας αντί να την τροφοδοτείτε. Αντ’ αυτού, επικεντρωθείτε σε μικρές τελετουργίες που επαναφορτίζουν το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα σας.

Είτε πρόκειται για ένα ζεστό μπάνιο, είτε για αργούς, χαλαρούς ρυθμούς το πρωί, είτε για το να γράψετε τις αλήθειες σας σε ένα ημερολόγιο αυτές οι μικρές, ιερές πράξεις θα σας επιτρέψουν να βρείτε τον εαυτό σας μέσα στο χάος. Η γαλήνη σας γίνεται η υπερδύναμή σας από τις 25 Οκτωβρίου.

Λέων

Λέων, τα κλειδιά είναι στα χέρια σου για να ξεκλειδώσεις νέους τρόπους δημιουργικής απελευθέρωσης. Μπορεί να σας τραβήξουν εμπειρίες που μοιάζουν ανορθόδοξες, πρωτοποριακές ή ακόμη και περιθωριακές.

Να θυμάστε όμως ότι όταν στέκεστε δίπλα σε εκείνους που αμφισβητούν τα κοινωνικά πρότυπα, διευρύνετε το δικό σας καλλιτεχνικό αισθητήριο, την πρωτοτυπία και την τόλμη σας. Ανεβείτε στη σκηνή της ζωής αδιαμαρτύρητα. Γεννηθήκατε για να δημιουργείτε.

Παρθένος

Παρθένε, τα οικονομικά σου μπαίνουν σήμερα στο μικροσκόπιο και χρειάζονται προσεκτική ανάλυση. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας για να κάνετε δύσκολες ερωτήσεις. Πώς θα ήθελα να βγάζω χρήματα που να ευθυγραμμίζονται με τις βαθύτερες αξίες μου; Πώς αισθάνομαι την ευημερία πέρα από τους αριθμούς σε ένα λογιστικό φύλλο;

Η μέρα σας προσφέρει χρόνο για προβληματισμό σε θέματα στρατηγικής όχι για παρορμητικές αποφάσεις. Η αληθινή ευθυγράμμιση με τον εαυτό σας και τις επιθυμίες σας έρχεται μόνο όταν έχετε πλήρη επίγνωση και ακρίβεια στις κινήσεις σας.

Ζυγός

Ζυγέ, άφησε για λίγο σήμερα τις ευθύνες σου στην άκρη. Η υπερβολική σκέψη μπορεί να θολώσει ακόμα και το μυαλό ανθρώπων που διαθέτουν την πιο ξεκάθαρη κρίση.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να μην έχει τον έλεγχο. Ξεκινώντας από τις 25 Οκτωβρίου, αφεθείτε στη μουσική και χορέψτε σαν να έχει ξεχάσει ο κόσμος το όνομά σας. Αφεθείτε στη χαρά, στον αυθορμητισμό και σε μια παιχνιδιάρικη επανάσταση ενάντια στη δομή. Ίσως διαπιστώσετε ότι η διαύγεια που αναζητάτε δεν προκύπτει από την προσπάθεια, αλλά από την πλήρη απελευθέρωση.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η σημερινή μέρα μπορεί να απαιτεί μια παθιασμένη επένδυση σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Μη συμβιβαστείτε με μισές υποσχέσεις. Αν κάτι δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας, μη φοβηθείτε να δώσετε στον εαυτό σας μια ευκαιρία για επαναδιαπραγμάτευση.

Το πάθος είναι ένα νόμισμα, Σκορπιέ, και στις 25 Οκτωβρίου η ψυχή σου ξέρει ακριβώς πού πρέπει να τον δώσει. Δες τη ζωή σου να φλέγεται με τρόπους που θα σε κάνουν να νιώθεις ότι είναι αποκλειστικά και αδιαμαρτύρητα δική σου.

Τοξότης

Τοξότη, οι παλιές προσδοκίες, οι ξεπερασμένες δομές και οι περιοριστικές πεποιθήσεις μπαίνουν στην άκρη, καθώς αποκτάς τον δικό σου ρυθμό.

Ξεκινώντας από τις 25 Οκτωβρίου χρειάζεται να αναρωτηθείτε: Όταν το βλέμμα σου δεν πέφτει πάνω στο παρελθόν πώς μοιάζει η αναζήτηση του οράματός σας; Αυτή είναι μια μέρα για απελευθέρωση, για εξερεύνηση των αχαρτογράφητων εδαφών του εαυτού σας και για να ζήσετε σε αρμονία με οτιδήποτε που βάζει φωτιά στην ψυχή σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, τι χρειάζεσαι πραγματικά σήμερα για να νιώσεις προσγειωμένος και ασφαλής; Αυτή η μέρα ζητάει ισορροπία πάνω από όλα. Χωρίς αυτήν, κινδυνεύετε να κινηθείτε στα άκρα.

Προσέξτε τις ρίζες σας, τα δίκτυά σας, τις συνεργασίες σας και τον εσωτερικό σας ρυθμό. Η σταθερότητα δεν είναι ένα κλουβί, είναι το θεμέλιο που μπορεί να απογειώσει τις φιλοδοξίες σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι σχέσεις που δεν εξυπηρετούν πλέον την πρωτοτυπία σου πρέπει να κοπούν με ακρίβεια σήμερα, σαν να κλαδεύεις ένα φυτό για να αναπτυχθεί.

Ο χώρος που θα δημιουργήσετε θα προσκαλέσει νέες συνδέσεις που είναι ζωντανές, ευθυγραμμισμένες με τις επιθυμίες σας και βοηθούν στην ανάπτυξη σας. Αφήστε στην άκρη την προσκόλληση σε δυναμικές του παρελθόντος. Εμπιστευτείτε ότι οι φιλίες, οι συνεργασίες και οι συναντήσεις που πραγματικά ανήκουν στο μέλλον σας θα ανθίσουν αβίαστα.

Ιχθύες

Ιχθύες, μια μεγάλη ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σας βρίσκεται στον ορίζοντα σήμερα. Η πρόκληση είναι να απελευθερωθείτε από τις αναστολές σας και να αγκαλιάσετε την εξερεύνηση όλων των πλευρών του εαυτού σας.

Ρωτήστε τον εαυτό σας στις 25 Οκτωβρίου: έχει προσκολληθεί στις χαρές του παρελθόντος ή είστε ανοιχτοί στις άγνωστες απολαύσεις του παρόντος; Πάρτε το ρίσκο και αφήστε τον εαυτό σας να κολυμπήσει στα ρεύματα μίας τολμηρής αυτογνωσίας.