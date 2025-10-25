Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/10/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 25/10/2025
7 ώρες πριν
Κορωπί: Αποκαλύψεις-σοκ για τον 50χρονο που γρονθοκόπησε δίχως έλεος την σύντροφό του – Το «θέατρο» στους αστυνομικούς και το σημάδι στο πρόσωπο του 4χρονου
7 ώρες πριν
Τραγωδία στο Γκάζι: Νέες μαρτυρίες από τις φίλες της 16χρονης – Τα περιστατικά μέθης στον ίδιο δρόμο που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» και η διαδικασία σφράγισης του κλαμπ
7 ώρες πριν
Συμμαχία των Προθύμων: Τα σημάδια «ωρίμανσης» στο Λονδίνο και η αφύπνιση της Ευρώπης – Πίεση στον Πούτιν και υπομονή με τον Τραμπ
7 ώρες πριν
Τραμπ: Αναβιώνει την «διπλωματία των κανονιοφόρων» στην Λατινική Αμερική – Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε εμπόρους ναρκωτικών στην Βενεζουέλα
8 ώρες πριν
Ύπνος: Τα 6 πράγματα που τον σαμποτάρουν, σύμφωνα με τον υπέρμαχο της μακροζωίας Bryan Johnson
9 ώρες πριν
Το απόλυτο πεπρωμένο: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένους μήνες, είναι προορισμένοι για μεγαλεία
10 ώρες πριν
Οξυζενέ: 6 πράγματα που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με υπεροξείδιο του υδρογόνου, σύμφωνα με ειδικούς
9 λεπτά πριν
Οι πολιτικές εφημερίδες 25/10/2025
17 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025: Παρθένοι, τα οικονομικά σας μπαίνουν στο μικροσκόπιο
25 λεπτά πριν