GNTM: Αποχώρησε από τον διαγωνισμό με κλάματα – «Αυτή η ανθρωποφαγία εμένα δεν με καλύπτει»

Με ένα ακόμη γεμάτο επεισόδιο, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε διάρκεια, επέστρεψε το GNTM το βράδυ της Παρασκευής μέσα από το πρόγραμμα του STAR, χαρίζοντας έντονες στιγμές συγκίνησης και αγωνίας στους τηλεθεατές.

Τα επίδοξα μοντέλα κλήθηκαν να δοκιμαστούν σε μια απαιτητική φωτογράφιση μέσα σε βρεγμένο σκηνικό, ποζάροντας στον φακό του Κοσμά Κουμιάνου. Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως για έναν από αυτούς το ταξίδι στο ριάλιτι μόδας έφτασε στο τέλος.

Μετά τη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι στάθηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή για να ακούσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Η 20χρονη Ειρήνη ξεχώρισε με την άνεσή της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τους επαίνους των κριτών. Αντίθετα, στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν η Άννα και ο Νίκος, οι οποίοι περίμεναν με αγωνία την τελική απόφαση.

Η στιγμή της κρίσης δεν άργησε να έρθει. «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω σε κάποιον ότι το όνειρο τελειώνει εδώ. Το μοντέλο, όμως, που παραμένει στο GNTM είναι η Άννα», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανακοινώνοντας την αποχώρηση του Νίκου από το παιχνίδι.

Ο νεαρός παίκτης, φανερά συγκινημένος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους κριτές και τους συμπαίκτες του. Τότε, η Ηλιάνα τον πλησίασε και του είπε: «Νίκο μου, λατρεία μου, αγάπη μου! Με την ενέργειά σου, με τη χαρά σου, με την πίστη σου πιστεύω ότι θα πας μακριά», χαρίζοντάς του μια θερμή αγκαλιά.

“Κανείς δεν με είχε πολύ ψηλά. Έχουν όλοι μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ξέρουν καλά τι κάνουν, πατάνε στα πόδια τους και θέλουν να φάνε τον άλλον. Αυτή η ανθρωποφαγία εμένα δεν με καλύπτει, δεν με εκφράζει, δεν είμαι εγώ έτσι. Ελπίζω να φανεί η αλήθεια προς τα έξω” εκμυστηρεύτηκε συγκινημένος ο 22χρονος Νίκος στην κάμερα του GNTM.

