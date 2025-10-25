Φως στο Τούνελ: «Μας προβληματίζουν κάποια στοιχεία που ήρθαν στο φως»- Τι ανέφερε η ανιψιά της 87χρονης που απανθρακώθηκε στο σπίτι της στο Κολωνάκι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελένη Παπαδοπούλου

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η υπόθεση της 87χρονης, Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας πρώην υπουργού, που τον Ιανουάριο του 2022 βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», που προβλήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, έφερε στο φως νέα δεδομένα, συγκλονίζοντας όχι μόνο τον γιο της γυναίκας, αλλά και άλλους συγγενείς της, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις.

Η ανιψιά της άτυχης ηλικιωμένης, σε δηλώσεις της, αποκάλυψε πως κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία είχε ρωτήσει αν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απάντηση. Όπως είπε, η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε κατάσταση σοκ μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής.

«Έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας με τις εξελίξεις που προβάλατε στην εκπομπή για την απανθράκωση του δικού μας ανθρώπου. Ήταν μεγάλο το σοκ. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι έφυγε από τη φωτιά που προκάλεσε το τσιγάρο. Τώρα μαθαίνουμε από σας ότι η Πυροσβεστική κάνει λόγο για εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να την κάψουν. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό, γιατί την αγαπούσαμε πολύ τη θεία και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Ποιος τη σκότωσε και γιατί. Η ίδια δεν πήγαινε στο γιατρό, γιατί ένιωθε καλά. Δεν είχε προβλήματα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα περιέγραψε την αγωνία που επικρατεί στην οικογένεια, λέγοντας πως και η αδελφή της είναι συγκλονισμένη: «Και η αδερφή μου η άλλη μου λέει, κοντεύω να πάθω, τι βόμβα ήταν αυτή; Εμείς τους αγαπούσαμε πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος, τους ήξεραν όλοι. Μετά από τρία χρόνια είχαμε επαναπαυτεί ότι ήταν από τσιγάρο. Φυσικά δεν της άξιζε να φύγει έτσι, με τέτοιο τραγικό θάνατο. Τι να σας πω, εύχομαι να βγει η αλήθεια».

Παράλληλα, στάθηκε σε μια λεπτομέρεια που την έχει προβληματίσει έντονα μετά την προβολή της εκπομπής. «Ο ξάδερφός μου, που τον αγαπούμε, είπε ότι ήταν κλειστό το σπίτι όταν έπιασε η φωτιά. Η μητέρα του, από ό,τι ξέραμε όλοι, την μπαλκονόπορτα στο δωμάτιο που βρέθηκε καμένη και έβλεπε στον ακάλυπτο, την είχε πάντα ανοιχτή, χειμώνα καλοκαίρι, γιατί κάπνιζε πολύ. Ήταν η μόνη πόρτα που δεν έκλεινε ποτέ, μέρα-νύχτα, και αυτό το ξέραμε πολύ καλά. Μας έκανε εντύπωση που είπε ότι ήταν όλα κλειστά. Μπορεί κάποιος να μπήκε, να έβαλε τη φωτιά και να έκλεισε τα πάντα. Επίσης, η πόρτα που πήγαινε από το διάδρομο σε αυτό το δωμάτιο ποτέ δεν έκλεινε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μήπως κάποιος την έκλεισε και έβαλε φωτιά; Μήπως κάποιος την έπεισε να του ανοίξει και παγιδεύτηκε;».

