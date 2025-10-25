Οι πολιτικές εφημερίδες 25/10/2025

πολιτικές εφημερίδες

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 25/10/2025.

05:43 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 25/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/10/2025.
03:30 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

GNTM: Αποχώρησε από τον διαγωνισμό με κλάματα – «Αυτή η ανθρωποφαγία εμένα δεν με καλύπτει»

Με ένα ακόμη γεμάτο επεισόδιο, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε διάρκεια, επέστρεψε το GNTM το β...
01:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

GNTM: Σοκ από την πτώση της Ειρήνης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης – «Θα πάθω συγκοπή»

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι ...
00:45 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Φως στο Τούνελ: Η έντονη αντίδραση της Αγγελικής Νικολούλη για την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Ρωτάει πότε θα συλληφθεί η Πόπη»

Με την πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας ασχολήθηκε στο επεισόδιο της Παρασκευής (24/10) η Αγγελ...
