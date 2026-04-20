Έχω παιδιά: Η οικογένεια Πολίτη αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά» έρχεται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:50.
Πόση υπομονή χρειάζεται για να πείσεις ένα παιδί ότι ο οδοντίατρος είναι φίλος του;
Η οικογένεια Πολίτη έρχεται αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα και αναπάντεχες κινηματογραφικές φιλοδοξίες
Η Σάρα και ο Μιχάλης πασχίζουν να πείσουν τον Τάσο να καθίσει στην καρέκλα του οδοντιάτρου, καθώς ο πόνος στο δόντι του δεν αφήνει περιθώρια αναβολής.
Ο Μιχάλης και ο Σταύρος θα γίνουν κομπάρσοι στην αγαπημένη τους αστυνομική σειρά. Παράλληλα, η Ιωάννα, πιστή στις τάσεις των celebrities, αναλαμβάνει με τον δικό της πληθωρικό τρόπο τη διοργάνωση ενός εντυπωσιακού Gender Reveal Party για τη Στέλλα.
Guest επεισοδίου: Χρήστος Λούλης και Λένα Παπαληγούρα.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης