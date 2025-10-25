BBC: Πέθανε η βασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης Σιρίκιτ σε ηλικία 93 ετών

Η βασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοίνωσε το Βασιλικό Γραφείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC το Σάββατο.

Πηγή: Reuters, Associated Press

