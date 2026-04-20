Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο πραγματογνώμονα των Τεμπών

Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονα για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πραγματοποίησαν άγνωστοι στην περιοχή του Ζωγράφου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πραγματογνώμονας είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του εντός της πανεπιστημιούπολης, όπου και εκδηλώθηκε η εμπρηστική επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Την έρευνα για το συμβάν έχει αναλάβει η Ασφάλεια.