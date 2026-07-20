Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί μία 16χρονη από την Αλεξανδρούπολη, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η 48χρονη μητέρα της συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Νωρίτερα, τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η ανήλικη κατέληξε, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές διαψεύδονται. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, η 16χρονη αποχώρησε σε καλή κατάσταση από το νοσοκομείο και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της.