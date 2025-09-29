Ligue 1: Δεν τα κατάφερε με παίκτη παραπάνω η Ρεν – Μοιράζονται την κορυφή Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ligue 1: Δεν τα κατάφερε με παίκτη παραπάνω η Ρεν – Μοιράζονται την κορυφή Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν

Η Ρεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα σε όλο το διάστημα του αγώνα και «κόλλησε» στο 0-0 εναντίον της Λανς στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1. Μόλις στο 1ο λεπτό αποβλήθηκε ο Γκραντί των φιλοξενούμενων, όμως η Ρεν δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την υπέρ της διαμορφωθείσα κατάσταση.

Η Λιόν θα έχει φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο και το απέδειξε κερδίζοντας στο ντέρμπι μέσα στην έδρα της Λιλ με 1-0,και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, όπου «συγκατοικεί» με την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν. Οι «λιονέ» έφθασαν στη σπουδαία νίκη με το γκολ του Μόρτον στο 13ο λεπτό.

Νωρίτερα, συνέχισε να προβληματίζει με τις εμφανίσεις της φέτος η Νις, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στη Νίκαια τη «νεοφώτιστη» Παρί FC (1-1). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Σοφιάν Ντιόπ στο 40ο λεπτό, αλλά οι Παριζιάνοι βρήκαν στα τελευταία λεπτά (88′) το γκολ της ισοφάρισης με τον Κρασό να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

  • Στρασμπούρ – Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)
  • Λοριάν – Μονακό 3-1 (40′ Μπάμπα, 76′, 82′ Παγκίς-90’+ πεν. Φάτι)
  • Τουλούζ – Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ – 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)
  • Νις – Παρί FC 1-1 (40′ Ντιόπ-88′ πεν. Κρασό)
  • Λιλ – Λιόν 0-1 (13′ Μόρτον)
  • Ανζέ – Μπρεστ 0-2 (26′ Λασκαρί, 36′ πεν. Ντελ Καστίγιο)
  • Μετζ – Χάβρη 0-0
  • Ρεν-Λανς 0-0

Η Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 15
  2. Λιόν 15
  3. Μονακό 12
  4. Μαρσέιγ 12
  5. Στρασμπούρ 12
  6. Λιλ 10
  7. Λανς 10
  8. Ρεν 9
  9. Λοριάν 7
  10. Τουλούζ 7
  11. Νις 7
  12. Παρί FC 7
  13. Μπρεστ 7
  14. Οσέρ 6
  15. Ναντ 5
  16. Ανζέ 5
  17. Χάβρη 5
  18. Μετς 2

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:56 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Serie A: Πήρε το ντέρμπι και πάτησε κορυφή η Μίλαν

Η Μίλαν παρουσίασε εντυπωσιακή εικόνα στο «Σαν Σίρο» και επικράτησε με 2-1 της Νάπολι, αποτέλε...
01:25 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Χρήστος Κόντης: «Η ομάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ»

Ο Χρήστος Κόντης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά τη δραματική νίκη του Παναθηναϊκού ...
23:55 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Super League: «Σεφτέ» για τον Παναθηναϊκό, κορυφή ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική

Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμ...
23:14 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: «Λύτρωση» στο 95′ και πρώτο τρίποντο για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το πρώτο του τρίποντο από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης