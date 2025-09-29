Ligue 1: Δεν τα κατάφερε με παίκτη παραπάνω η Ρεν – Μοιράζονται την κορυφή Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν

Η Ρεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα σε όλο το διάστημα του αγώνα και «κόλλησε» στο 0-0 εναντίον της Λανς στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1. Μόλις στο 1ο λεπτό αποβλήθηκε ο Γκραντί των φιλοξενούμενων, όμως η Ρεν δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την υπέρ της διαμορφωθείσα κατάσταση.

Η Λιόν θα έχει φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο και το απέδειξε κερδίζοντας στο ντέρμπι μέσα στην έδρα της Λιλ με 1-0,και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, όπου «συγκατοικεί» με την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν. Οι «λιονέ» έφθασαν στη σπουδαία νίκη με το γκολ του Μόρτον στο 13ο λεπτό.

Νωρίτερα, συνέχισε να προβληματίζει με τις εμφανίσεις της φέτος η Νις, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στη Νίκαια τη «νεοφώτιστη» Παρί FC (1-1). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Σοφιάν Ντιόπ στο 40ο λεπτό, αλλά οι Παριζιάνοι βρήκαν στα τελευταία λεπτά (88′) το γκολ της ισοφάρισης με τον Κρασό να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Στρασμπούρ – Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)

1-2 (49΄ Ουατάρα – 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο) Λοριάν – Μονακό 3-1 (40′ Μπάμπα, 76′, 82′ Παγκίς-90’+ πεν. Φάτι)

– Μονακό 3-1 (40′ Μπάμπα, 76′, 82′ Παγκίς-90’+ πεν. Φάτι) Τουλούζ – Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ – 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)

Παρί Σεν Ζερμέν – Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)

– Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο) Νις – Παρί FC 1-1 (40′ Ντιόπ-88′ πεν. Κρασό)

Λιλ – Λιόν 0-1 (13′ Μόρτον)

0-1 (13′ Μόρτον) Ανζέ – Μπρεστ 0-2 (26′ Λασκαρί, 36′ πεν. Ντελ Καστίγιο)

0-2 (26′ Λασκαρί, 36′ πεν. Ντελ Καστίγιο) Μετζ – Χάβρη 0-0

Ρεν-Λανς 0-0

Η Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)