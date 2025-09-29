ΗΠΑ: Στους 4 οι νεκροί και στους 8 οι τραυματίες από την από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

ΗΠΑ: Στους 4 οι νεκροί και στους 8 οι τραυματίες από την από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ.

Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.

