ΗΠΑ: Στους 4 οι νεκροί και στους 8 οι τραυματίες από την από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου χθες Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

🚨BREAKING: The death toll in the Grand Blanc, Michigan church shooting has risen to 4 after two more bodies were found inside the burned church.

pic.twitter.com/rKyrfC44X2 — Jack (@jackunheard) September 29, 2025

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ.

JUST IN: A second victim has been confirmed dead after a gunman drove a car into a Michigan church and opened fire, an official says. pic.twitter.com/UDmN7SV8xK — Fox News (@FoxNews) September 28, 2025

Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

A man identified as Thomas Sanford drove through the church doors and began firing before setting the building on fire, with more victims expected to be found. Grand Blanc Township Police Chief William Renye said there were hundreds of people in the Church of Jesus Christ of… pic.twitter.com/PMhQ6TpAaF — The Australian (@australian) September 29, 2025

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities. Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.