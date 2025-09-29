Τηλεθέαση (28/9): Το «Καλύτερα δε γίνεται» στην πρώτη θέση  

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Κυριακή  (28/9) στη μεσημεριανή ζώνη. Η Ναταλία Γερμανού για δεύτερη μέρα κράτησε τη σκυτάλη και στο δυναμικό και στο γενικό κοινό.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται  15,5%
  • ANT1- Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος  12,1%
  • STAR – Ελληνική ταινία – Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι  11,2%
  • MEGA – Εξελίξεις τώρα 11,1%
  • MEGA – Ελληνική ταινία – Τι 30 τι 40 τι 50  10%
  • SKAI – Monobala  7,5%
  • STAR – Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ  6,9%
  • SKAI – Weekend Live 6,6%
  • STAR -Ξένη σειρά – Τα Φιλαράκια  5,9%
  • OPEN -Limit Up  4,1%
  • ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα  3,6%
  • OPEN -Chef στην κουζίνα σας  3,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 14,8%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 14,2%
  • STAR -Ελληνική ταινία – Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι 12,2%
  • STAR – Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ 9,8%
  • MEGA -Ελληνική ταινία – Τι 30 τι 40 τι 50 8,9%
  • STAR – Ξένη σειρά – Τα Φιλαράκια 8,3%
  • MEGA -Εξελίξεις τώρα 7,3%
  • SKAI -Monobala 6,6%
  • SKAI -Weekend Live 6,6%
  • ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,4%
  • OPEN – Chef στην κουζίνα σας 1,7%
  • OPEN – Limit Up 1,5%

