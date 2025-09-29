Τηλεθέαση (28/9): Το «Καλύτερα δε γίνεται» στην πρώτη θέση  

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Κυριακή (28/9) στη μεσημεριανή ζώνη. Η Ναταλία Γερμανού για δεύτερη μέρα κράτησε τη σκυτάλη και στο δυναμικό και στο γενικό κοινό.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 15,5%

ANT1- Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 12,1%

STAR – Ελληνική ταινία – Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι 11,2%

MEGA – Εξελίξεις τώρα 11,1%

MEGA – Ελληνική ταινία – Τι 30 τι 40 τι 50 10%

SKAI – Monobala 7,5%

STAR – Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ 6,9%

SKAI – Weekend Live 6,6%

STAR -Ξένη σειρά – Τα Φιλαράκια 5,9%

OPEN -Limit Up 4,1%

ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,6%

OPEN -Chef στην κουζίνα σας 3,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό