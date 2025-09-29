Τηλεθέαση (28/9): Το «Καλύτερα δε γίνεται» στην πρώτη θέση  

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Κυριακή (28/9) στη μεσημεριανή ζώνη. Η Ναταλία Γερμανού για δεύτερη μέρα κράτησε τη σκυτάλη και στο δυναμικό και στο γενικό κοινό.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 15,5%
- ANT1- Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 12,1%
- STAR – Ελληνική ταινία – Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι 11,2%
- MEGA – Εξελίξεις τώρα 11,1%
- MEGA – Ελληνική ταινία – Τι 30 τι 40 τι 50 10%
- SKAI – Monobala 7,5%
- STAR – Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ 6,9%
- SKAI – Weekend Live 6,6%
- STAR -Ξένη σειρά – Τα Φιλαράκια 5,9%
- OPEN -Limit Up 4,1%
- ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,6%
- OPEN -Chef στην κουζίνα σας 3,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 14,8%
- ANT1 – Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 14,2%
- STAR -Ελληνική ταινία – Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι 12,2%
- STAR – Ξένη σειρά – Ντετέκτιβ Μονκ 9,8%
- MEGA -Ελληνική ταινία – Τι 30 τι 40 τι 50 8,9%
- STAR – Ξένη σειρά – Τα Φιλαράκια 8,3%
- MEGA -Εξελίξεις τώρα 7,3%
- SKAI -Monobala 6,6%
- SKAI -Weekend Live 6,6%
- ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,4%
- OPEN – Chef στην κουζίνα σας 1,7%
- OPEN – Limit Up 1,5%