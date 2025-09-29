Κρήτη: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Jon Tyson / Unsplash

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 5χρονο παιδί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/09).

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν – κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες – το 5χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε κεντρική περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κακώσεις και κατάγματα και έκριναν την άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτυχο παιδί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου.

11:12 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

