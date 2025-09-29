Ρόδος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο από κουκουλοφόρους – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία

Με κινηματογραφικό τρόπο έδρασαν δύο άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια, στη Ρόδο, βάζοντας στο στόχαστρο κοσμηματοπωλείο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dimokratiki.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20:30, όταν ο ιδιοκτήτης, βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου όπου βρίσκεται η τουαλέτα του καταστήματος. Εκεί, ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από καουτσούκ.

Ο ένας τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος εισέβαλε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα.

Οι δράστες κινήθηκαν ταχύτατα. Παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας με συναγερμό καπνού, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και κάνει «φύλλο και φτερό» τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να συγκεντρώσει υλικό που θα βοηθήσει τους αστυνομικούς να φτάσουν στα ίχνη των ληστών.  Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των δραστών.

 

 

