Ρέθυμνο: Σπαραγμός και οδύνη στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έπεσε στο καθήκον – Δείτε εικόνες

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου πόνου βρίσκεται σε εξέλιξη η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη, Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πολίτες έχουν συγκεντρωθεί για να συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον 25χρονο, που έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο θάνατο του πυροσβέστη, με εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν λουλούδια στα χέρια και να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, υπηρετώντας το καθήκον.

Στην Εξόδιο Ακολουθία δίνουν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, creta24.gr, από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο.

Το απόγευμα η κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη

Το απόγευμα θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο πύρινο μέτωπο, παρά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο. Ο θάνατός τους έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το Αμάρι και το Ρέθυμνο, αλλά ολόκληρη την Κρήτη και τη χώρα, αποτελώντας μια από τις πιο τραγικές στιγμές των τελευταίων ετών για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Αρχηγός Πυροσβεστικής: Τα συλλυπητήρια για τους 2 «ήρωες-πυροσβέστες» που πέθαναν στην φωτιά στο Ρέθυμνο

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εξέφρασε με μήνυμά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας.

«Απευθύνουμε σήμερα το τελευταίο αντίο στους αείμνηστους συναδέλφους Στρατηδάκη Εμμανουήλ και Διαμαντάκη Παντελή.

Χάθηκαν με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο στο βωμό του καθήκοντος.

Υπηρέτησαν με ζήλο και υπέδειξαν μεγαλείο ψυχής κατά την πορεία τους στο Σώμα. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν η διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρχηγός του ΠΣ στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Ακολουθεί το συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου, Θ. Βάγια:

«Απευθύνουμε σήμερα το τελευταίο αντίο στους αείμνηστους συναδέλφους Στρατηδάκη Εμμανουήλ και Διαμαντάκη Παντελή.

Χάθηκαν με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο στο βωμό του καθήκοντος.

Υπηρέτησαν με ζήλο και υπέδειξαν μεγαλείο ψυχής κατά την πορεία τους στο Σώμα. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν η διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους οικείους τους. Τους ευχαριστούμε όλοι μας για τη μάχιμη προσφορά τους στο Σώμα και σας διαβεβαιώνω ότι σύσσωμη η Πυροσβεστική Οικογένεια δεν ξεχνά και πάντα θα τιμά τη μνήμη τους».

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα, ημέρα ταφής των θανόντων, οι σημαίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, θα κυματίζουν μεσίστιες (από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου) ως ένδειξη πένθους.