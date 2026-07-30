Θρήνος στο Ρέθυμνο: Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον

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Θρήνος στο Ρέθυμνο για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος κατά την πυρόσβεση στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο.

Η κηδεία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Αναστ. Στρατιδάκη (Τσίτσος) ετών 58 θα πραγματοποιηθεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 5μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή. Η κηδεία του Παντελεήμονος Εμμ. Διαμαντάκη Εθελοντή Πυροσβέστη ετών 25 θα πραγματοποιηθεί στον Φουρφουρά Αμαρίου. Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 12μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Επισκοπείου Φουρφουρά Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου θα γίνει και η ταφή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, χθες 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30 και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επιχειρούν αυτή την ώρα 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας, όμορων ΟΤΑ και ιδιωτών. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Αυτό είναι το όχημα των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους

To ekriti.gr δημοσίευσε βίντεο από το όχημα των δύο άτυχων πυροσβεστών:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας» αναφέρει η Πυροσβεστική στην ανακοίνωσή της.

Και καταλήγει: «Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».