Σητεία: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά – Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή

Στη Σητεία της Κρήτης, η εικόνα από τη φωτιά το πρωί της Πέμπτης είναι βελτιωμένη, καθώς έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εικόνα της φωτιάς στη Σητεία της Κρήτης το πρωί της Πέμπτης (30/7) είναι καλύτερη, καθώς έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή.
  • Η πυρκαγιά είναι «δύσκολα προσεγγίσιμη» αλλά ευτυχώς δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής.
  • Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη Σητεία της Κρήτης η εικόνα της φωτιάς το πρωί της Πέμπτης (30/7) είναι καλύτερη καθώς έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή.

Φωτιά στη Σητεία: Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο

Σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά είναι «δύσκολα προσεγγίσιμη» αλλά ευτυχώς δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο, επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή Αγία Τριάδα.

 

Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς. Κατά την προσπάθεια των πληρωμάτων να εγκαταλείψουν τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ