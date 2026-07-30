Σητεία: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά – Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή

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Στη Σητεία της Κρήτης η εικόνα της φωτιάς το πρωί της Πέμπτης (30/7) είναι καλύτερη καθώς έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή.

Σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά είναι «δύσκολα προσεγγίσιμη» αλλά ευτυχώς δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο, επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή Αγία Τριάδα.

Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς. Κατά την προσπάθεια των πληρωμάτων να εγκαταλείψουν τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.