Λέσβος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις αναζωπυρώσεις στη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις. Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο, λοφώδες ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες, καθιστώντας την πρόσβαση ιδιαίτερα απαιτητική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, ωστόσο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.
  • Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Οι ελιές που καίγονται διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις.
  • Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμες, με 92 πυροσβέστες και 19 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων.

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Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) και που όλη την νύχτα συνέχισε να καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

Μάχη με τις φλόγες στο Πλωμάρι της Λέσβου – Δύο τα μέτωπα της πυρκαγιάς, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζοπυρώσεις καθώς η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Οι ελιές που καίγονται διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα ακόμη και σημεία όπου είχαν επέμβει οι πυροσβέστες να αναζωπυρώνονται με κάθε ισχυρή ριπή ανέμου.

Φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν αυτή την ώρα

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με συνολικά 92 πυροσβέστες, 5  πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών.

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εναέριων μέσων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχει ένα ελικόπερο.

Φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Να σημειωθεί ότι ομάδα της 2ης Ε.ΜΟ.ΔΕ Θεσσαλονίκης που έφτασε στο νησί επιχειρεί, με 20 άνδρες της.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι κατά διαστήματα ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα ενίσχυσή τους μετά το μεσημέρι.

 

Η φωτιά είχε αναπτυχθεί σε μέτωπο μήκους περίπου 1.300 μέτρων, λίγο πριν από το φράγμα Σεδούντα και τον οικισμό της Πλαγιάς, πάνω από το Πλωμάρι. Η συνολική έκταση της καταστροφής δεν μπορούσε ακόμη να αποτιμηθεί, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο, οι χαράδρες και οι λόφοι δυσκολεύουν τόσο την πρόσβαση των δυνάμεων όσο και την πλήρη αποτύπωση του μετώπου.

Το κρισιμότερο διάστημα ήταν από τις 8 το βράδυ έως περίπου τα μεσάνυχτα. Σε ολόκληρη την έκταση της πυρκαγιάς εμφανίζονταν διάσπαρτες εστίες, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι προκαλούσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Το μήνυμα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων προς τον Άγιο Ισίδωρο, ενώ η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί σε μεγάλο τμήμα της νότιας Λέσβου.

 

 

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