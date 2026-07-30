Λέσβος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

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Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) και που όλη την νύχτα συνέχισε να καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

Ωστόσο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζοπυρώσεις καθώς η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Οι ελιές που καίγονται διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα ακόμη και σημεία όπου είχαν επέμβει οι πυροσβέστες να αναζωπυρώνονται με κάθε ισχυρή ριπή ανέμου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν αυτή την ώρα

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με συνολικά 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών.

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εναέριων μέσων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχει ένα ελικόπερο.

Να σημειωθεί ότι ομάδα της 2ης Ε.ΜΟ.ΔΕ Θεσσαλονίκης που έφτασε στο νησί επιχειρεί, με 20 άνδρες της.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι κατά διαστήματα ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα ενίσχυσή τους μετά το μεσημέρι.

Η φωτιά είχε αναπτυχθεί σε μέτωπο μήκους περίπου 1.300 μέτρων, λίγο πριν από το φράγμα Σεδούντα και τον οικισμό της Πλαγιάς, πάνω από το Πλωμάρι. Η συνολική έκταση της καταστροφής δεν μπορούσε ακόμη να αποτιμηθεί, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο, οι χαράδρες και οι λόφοι δυσκολεύουν τόσο την πρόσβαση των δυνάμεων όσο και την πλήρη αποτύπωση του μετώπου.

Το κρισιμότερο διάστημα ήταν από τις 8 το βράδυ έως περίπου τα μεσάνυχτα. Σε ολόκληρη την έκταση της πυρκαγιάς εμφανίζονταν διάσπαρτες εστίες, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι προκαλούσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Το μήνυμα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων προς τον Άγιο Ισίδωρο, ενώ η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί σε μεγάλο τμήμα της νότιας Λέσβου.