Σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο καταγράφηκε από το Διάστημα: 1,4 κυβικά χιλιόμετρα μάγματος μετακινήθηκαν κάτω από τη Γη

Τα μυστικά που κρύβονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης έρχεται να αποκαλύψει η σύγχρονη διαστημική τεχνολογία. Με τη χρήση εξελιγμένων δορυφόρων, οι επιστήμονες κατάφεραν να γίνουν μάρτυρες ενός αόρατου αλλά πανίσχυρου φυσικού φαινομένου.

Πρόκειται για μια υπόγεια κινητοποίηση κολοσσιαίων διαστάσεων, η οποία επαναπροσδιορίζει τα όσα γνωρίζαμε για τη δυναμική του πλανήτη μας.

Η δορυφορική παρακολούθηση επέτρεψε σε μια διεθνή ομάδα επιστημόνων να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη μιας εξαιρετικά σπάνιας γεωλογικής διεργασίας στο υπέδαφος της Αιθιοπίας.

Μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2024 και του Μαρτίου του 2025, ένας όγκος 1,4 κυβικών χιλιομέτρων μάγματος μετακινήθηκε σε μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων στο εσωτερικό του γήινου φλοιού, χωρίς να εκραγεί στην επιφάνεια.

Το φαινόμενο αυτό, το οποίο ταξινομείται ως μαγματική διείσδυση μεγάλης κλίμακας, άφησε ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα στο ανάγλυφο της περιοχής. Εκδηλώθηκε μέσα από παραμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους και έντονη σεισμική δραστηριότητα, η οποία ξεπέρασε τους χιλιάδες σεισμούς.

Η μελέτη αυτού του γεγονότος, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Science Advances, κατέστη εφικτή χάρη στη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Πίζας, του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών GFZ Helmholtz, του Πανεπιστημίου του Πότσδαμ, του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας (CNR-IREA), του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Νότιας Κίνας, του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και του Πανεπιστημίου της Αντίς Αμπέμπα.

Η έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Space It Up» με αντικείμενο την ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών, συντονίστηκε από την Καρολίνα Πάλι (Carolina Pagli), καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου της Πίζας.

Χρονικό μιας υπόγειας κρίσης: Η κινητοποίηση των επιστημόνων

Η γεωλογική κρίση ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2024, όταν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αντίς Αμπέμπα επικοινώνησαν με την ομάδα της Πάλι για να ζητήσουν τη συνεργασία τους στην ανάλυση του φαινομένου.

Για περίπου τρεις μήνες, η ομάδα εφάρμοσε μια επιχείρηση παρακολούθησης που συνδύαζε διαστημικές παρατηρήσεις με μετρήσεις πεδίου, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των αρχών της Αιθιοπίας για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης.

Το μέγεθος του γεγονότος, το οποίο απαιτούσε αιώνες συσσώρευσης τεκτονικής καταπόνησης για να ενεργοποιηθεί, καθιστά αυτή την παρατήρηση μια πρώτης τάξεως επιστημονική ευκαιρία, καθώς αυτού του είδους οι διεργασίες είναι εξαιρετικά σπάνιες και δύσκολο να αποτυπωθούν στην ενεργή τους φάση. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της μαγματικής διείσδυσης ήταν η συμβολομετρία ραντάρ συνθετικού διαφράγματος, γνωστή με το ακρωνύμιο InSAR.

Η μέθοδος αυτή καθιστά δυνατή τη μέτρηση παραμορφώσεων του αναγλύφου με ακρίβεια χιλιοστού, συγκρίνοντας εικόνες ραντάρ που έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η ολοκληρωμένη ανάλυση των δεδομένων που παρείχαν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι Sentinel-1 και ο ιταλικός αστερισμός COSMO-SkyMed κατέστησε εφικτή τη λεπτομερή μελέτη μιας απομακρυσμένης και δυσπρόσιτης περιοχής.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις δυνατότητες της παρατήρησης της Γης από το διάστημα για την κατανόηση των σημαντικότερων γεωδυναμικών διεργασιών του πλανήτη.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν όχι μόνο επιβεβαιώνουν το μέγεθος της μετακίνησης του τηγμένου υλικού στο εσωτερικό του φλοιού, αλλά ανοίγουν και νέες προοπτικές για την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη δυναμική των περιοχών των τεκτονικών τάφρων (rift).

Η απουσία εκρηκτικής δραστηριότητας στην επιφάνεια δεν μειώνει τη σημασία του φαινομένου, το οποίο κατέδειξε την ικανότητα του μάγματος να διαδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις μέσω συστημάτων διαρρήξεων, χωρίς να χρειάζεται να βρει άμεση διέξοδο.

Η συσσώρευση σεισμικών και γεωδαιτικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης επέτρεψε την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς μοντέλου για τη συμπεριφορά του γήινου φλοιού υπό συνθήκες ακραίας καταπόνησης, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε ηφαιστειακά και τεκτονικά ενεργές περιοχές.

Η Καρολίνα Πάλι υπογράμμισε τη σημασία αυτών των παρατηρήσεων για την πρόοδο της γνώσης στον τομέα της γεωλογίας, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη διαχείριση των φυσικών κινδύνων σε περιοχές με υψηλή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Πίζας έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη προώθησης ενός επιστημονικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ερευνητές, ανεξαρτήτως φύλου, και εξέφρασε την ελπίδα της ότι αυτό το έργο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για νέες γυναίκες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα στις γεωεπιστήμες.

Η δημοσίευση της μελέτης στο Science Advances εδραιώνει τη διεθνή συνεργασία ως θεμελιώδη πυλώνα για την πρόοδο στην παρακολούθηση γεωλογικών φαινομένων μεγάλης κλίμακας.

Ο συνδυασμός των δορυφορικών τεχνολογιών με τις εργασίες πεδίου έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση επιστημονικών προκλήσεων παγκόσμιας εμβέλειας, παρέχοντας παράλληλα επιχειρησιακά εργαλεία για την προστασία των πληθυσμών που είναι εκτεθειμένοι σε φυσικούς κινδύνους.

Η επιτυχία αυτής της εκστρατείας παρακολούθησης ενισχύει τη δέσμευση για την ανάπτυξη διαστημικών αποστολών αφιερωμένων στην παρατήρηση της Γης, όπως αυτές που προωθούνται από τον ευρωπαϊκό και τον ιταλικό οργανισμό, των οποίων τα δεδομένα υπήρξαν καθοριστικά για την παρακολούθηση αυτού του εξαιρετικού γεγονότος στην Κοιλάδα του Ρήγματος της Αιθιοπίας.