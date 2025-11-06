Ελένη Πετρουλάκη: «Οκτώμισι χρόνια προσπαθούσα να γίνω μητέρα, έκανα 13 εξωσωματικές – Με υποστήριξε ο Ίλια»

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να καταφέρει να γίνει μητέρα, στο podcast «Legit» με τη Δάφνη Καραβοκυρή. Η γνωστή γυμνάστρια αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που έδωσε, στις ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στην επιμονή της να μην τα παρατήσει ποτέ.

«Φυσικά το όνειρό μου ήταν να αποκτήσω τη δική μου οικογένεια. Δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω τόσα παιδιά. Από τα 24, όταν γνώρισα τον Ίλια, ήθελα να κάνω παιδιά. Στα 32 έκανα το πρώτο. Κάθε κοπέλα που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι ένας δύσκολος δρόμος», είπε η Ελένη Πετρουλάκη, περιγράφοντας τις προσπάθειές της να αποκτήσει παιδί.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Οκτώμισι χρόνια προσπαθούσα. Έκανα 13 εξωσωματικές. Ήμουν πολύ επίμονη με τους γιατρούς, και ας μου έλεγαν να αφήσω τον καιρό να περάσει. Ο Ίλια με υποστήριξε. Πάντα πίστευα ότι αυτό θα συμβεί, όπως ήρθε, με απόλυτα φυσιολογικό τρόπο. Έκανα άπειρες προσπάθειες, αλλά όλες πήγαν στο κενό. Μέσα από αυτό δημιούργησα ένα καλό περιβάλλον και η πίστη ότι θα τα καταφέρω δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες».

Η γυμνάστρια αποκάλυψε επίσης τις δύσκολες στιγμές που βίωσε σε μια αποτυχημένη προσπάθεια: «Σε μια αποτυχημένη σύλληψη είχα τρεις μέρες κατάθλιψη, να μην βγαίνεις έξω απ’ το σπίτι, να κλαις από το πρωί μέχρι το βράδυ και νιώθεις ότι χάνεται η ζωή σου».

