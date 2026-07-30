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Ζωή Κωνσταντοπούλου για Μίνα Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε τη στενοχώρια της για την αναφερόμενη αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου από τον τηλεοπτικό σταθμό, επιβεβαιώνοντας έτσι τα σχετικά δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «10 Παντού». Ο Νίκος Στραβελάκης επιβεβαίωσε επίσης το τέλος της συνεργασίας, ενώ η Μίνα Καραμήτρου επέλεξε να μην κάνει κανένα σχόλιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «10 Παντού» και αναφέρθηκε στην αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου.
  • «Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει. Θέλω να το πω», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
  • Η Μίνα Καραμήτρου δεν θέλησε να σχολιάσει, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας τους λέγοντας πως «όλοι στενοχωριόμαστε και όλοι την αγαπάμε».

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου καλεσμένη στην εκπομπή «10 Παντού» με παρουσιαστές τη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη.

«Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει. Θέλω να το πω» είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που θέλουν την Μίνα Καραμήτρου να έχει υποβάλει την παραίτησή της από τον σταθμό.

Η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε επιλέγοντας να μην κάνει κανένα σχόλιο ενώ ο Νίκος Στραβελάκης ανέφερε πως «όλοι στενοχωριόμαστε και όλοι την αγαπάμε» επιβεβαιώνοντας και αυτός με τη σειρά του το τέλος της συνεργασίας τους.

Δείτε στο 12ο λεπτό:

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