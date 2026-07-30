Ζωή Κωνσταντοπούλου για Μίνα Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου καλεσμένη στην εκπομπή «10 Παντού» με παρουσιαστές τη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη.

«Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει. Θέλω να το πω» είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που θέλουν την Μίνα Καραμήτρου να έχει υποβάλει την παραίτησή της από τον σταθμό.

Η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε επιλέγοντας να μην κάνει κανένα σχόλιο ενώ ο Νίκος Στραβελάκης ανέφερε πως «όλοι στενοχωριόμαστε και όλοι την αγαπάμε» επιβεβαιώνοντας και αυτός με τη σειρά του το τέλος της συνεργασίας τους.

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