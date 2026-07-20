Δανάη Μπάρκα: Ο επικός χορός σε έξοδό της – «Καλά πάμε γενικά»

Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Δανάη Μπάρκα, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. Υπενθυμίζεται, ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια πριν από λίγο καιρό, παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση, σε μία ρομαντική τελετή, ενώ ακολούθησε και ένα παραμυθένιο γλέντι. Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνις δημοσιεύει διάφορα στιγμιότυπα από τον χρόνο που περνάει με τους δικούς της ανθρώπους. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, κοινοποίησε ένα επικό βίντεο.

Σε αυτό, την βλέπουμε με έναν φίλο της σε έξοδό τους, στη διάρκεια των διακοπών. Οι δυο τους απολαμβάνουν τη μουσική που παίζει στο μαγαζί που βρίσκονται, και χορεύουν στον ρυθμό των κομματιών.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, η Δανάη Μπάρκα έχει γράψει: «Όταν είσαι ο θείος 90’s που πάει σε πάρτυ νεολαίας».

Παράλληλα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανέφερε: «Καλά πάμε γενικά».