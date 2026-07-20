Δανάη Μπάρκα: Ο επικός χορός σε έξοδό της – «Καλά πάμε γενικά»

Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από έξοδό της, όπου χορεύει γεμάτη ενέργεια με έναν φίλο της. 

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα.
  • Η ηθοποιός και παρουσιάστρια κοινοποίησε ένα επικό βίντεο στο TikTok, όπου την βλέπουμε να χορεύει με έναν φίλο της σε έξοδό τους, κατά τη διάρκεια των διακοπών.
  • Στο βίντεο της, η Δανάη Μπάρκα έγραψε «Όταν είσαι ο θείος 90’s που πάει σε πάρτυ νεολαίας», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «Καλά πάμε γενικά».

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Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει αυτή την περίοδο η Δανάη Μπάρκα, η οποία είναι περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. Υπενθυμίζεται, ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια πριν από λίγο καιρό, παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση, σε μία ρομαντική τελετή, ενώ ακολούθησε και ένα παραμυθένιο γλέντι. Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνις δημοσιεύει διάφορα στιγμιότυπα από τον χρόνο που περνάει με τους δικούς της ανθρώπους. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, κοινοποίησε ένα επικό βίντεο.

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Σε αυτό, την βλέπουμε με έναν φίλο της σε έξοδό τους, στη διάρκεια των διακοπών. Οι δυο τους απολαμβάνουν τη μουσική που παίζει στο μαγαζί που βρίσκονται, και χορεύουν στον ρυθμό των κομματιών.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, η Δανάη Μπάρκα έχει γράψει: «Όταν είσαι ο θείος 90’s που πάει σε πάρτυ νεολαίας». 

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Παράλληλα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανέφερε: «Καλά πάμε γενικά». 

@danaibarka__ Καλά πάμε γενικά #party #bestfriends #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Danai Barka 🌻

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