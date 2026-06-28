Γαλλία: Πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές – 11 νεκροί

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Διεθνή Νέα

Γαλλία: Πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές - 11 νεκροί
Photo ALEXANDRE MARCHI / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP
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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των γαλλικών αρχών μετά την πτώση πολιτικού αεροσκάφος στην Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία.

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Το πολιτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Τομπλέν (Tomblaine), κοντά στο Νανσύ της Μερτ-ε-Μοζέλ, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Και οι έντεκα επιβαίνοντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, έχασαν τη ζωή τους: ο πιλότος και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νανσύ-Εσέ (Nancy-Essey).

Ο Νομάρχης της περιοχής Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, ενεργοποίησε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων (COD) και ξεκίνησαν οι έρευνες.

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