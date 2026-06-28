Γαλλία: Πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές – 11 νεκροί

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των γαλλικών αρχών μετά την πτώση πολιτικού αεροσκάφος στην Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία.
Το πολιτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Τομπλέν (Tomblaine), κοντά στο Νανσύ της Μερτ-ε-Μοζέλ, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Και οι έντεκα επιβαίνοντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, έχασαν τη ζωή τους: ο πιλότος και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νανσύ-Εσέ (Nancy-Essey).
Ο Νομάρχης της περιοχής Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, ενεργοποίησε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων (COD) και ξεκίνησαν οι έρευνες.
⚠️ Urgence TOMBLAINE ⚠️
Evitez impérativement largement le secteur de la Rue Salvador Allende.
Afin de laisser l’accès libre aux secours et forces de l’ordre, ne vous rendez pas sur place. Merci de faciliter leur intervention. 🙏 🔄 Relayez. pic.twitter.com/FaCwd2Q0gL
— Police Nationale 54 (@PoliceNat54) June 28, 2026