Βούλα: Νέο βίντεο καταγράφει φλεγόμενο όχημα να πέφτει σε κολώνα της ΔΕΗ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

fotia aftokinito voula
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο κινήθηκε ανεξέλεγκτα και κατέληξε σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πανόραμα της Βούλας, την Πέμπτη 26/08, λίγο μετά τη μία μεσάνυχτα.
  • Η Πυροσβεστική παρενέβη άμεσα και η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα. Ευτυχώς, ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το φλεγόμενο όχημα και δεν χρειάστηκε παρέμβαση του ΕΚΑΒ.
  • Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί και προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Όλα συνέβησαν στο Πανόραμα της Βούλας, την Πέμπτη 26/6. Ήταν λίγο μετά τη μία μεσάνυχτα, όταν στην οδό Δωδώνης ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο κινείται ανεξέλεγκτα και καταλήγει σε κολώνα της ΔΕΗ στην οδό Δαρδανελλίων.

Ομόνοια: Από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο ξενοδοχείο – Πληροφορίες για έναν 41χρονο εγκαυματία

Για το περιστατικό παρενέβη άμεσα η Πυροσβεστική, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και ευτυχώς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο, δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το φλεγόμενο όχημα.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας

aftokinito voula

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.
Στην περιοχή σημειώθηκε και προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ