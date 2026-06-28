Βούλα: Νέο βίντεο καταγράφει φλεγόμενο όχημα να πέφτει σε κολώνα της ΔΕΗ

Όλα συνέβησαν στο Πανόραμα της Βούλας, την Πέμπτη 26/6. Ήταν λίγο μετά τη μία μεσάνυχτα, όταν στην οδό Δωδώνης ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο κινείται ανεξέλεγκτα και καταλήγει σε κολώνα της ΔΕΗ στην οδό Δαρδανελλίων.

Για το περιστατικό παρενέβη άμεσα η Πυροσβεστική, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και ευτυχώς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο, δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το φλεγόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Στην περιοχή σημειώθηκε και προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης.