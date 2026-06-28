Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Κορινθία – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Αμόνι

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 28/6 στην Κορινθία. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν 7 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Από το 112 εστάλη μήνυμα για εκκένωση της περιοχής Αμόνι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό, αναφέρει η ειδοποίηση.

Ωστόσο, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, μέσα σε διάστημα 45 λεπτών η πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον ύφεση. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.