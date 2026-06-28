Ανείπωτη τραγωδία για πρώην παίκτη του Ατρομήτου – Έχασε γυναίκα και δύο παιδιά στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλα

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Διεθνή Νέα

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον απόλυτο θρήνο βιώνει ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο, καθώς μετά από 74 ώρες απελπιστικής αναζήτησης, όλα τα μέλη της οικογένειάς του εντοπίστηκαν νεκρά στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλα.
  • Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου έχασε τη γυναίκα και τα δύο του παιδιά, όπως έκανε γνωστό η La Guaira με λιτή ανακοίνωση.
  • Ο Τρέχο είχε απευθύνει έκκληση στα social media για την οικογένειά του, γράφοντας: «Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου».

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Τον απόλυτο θρήνο βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο, καθώς μετά από 74 ώρες απελπιστικής αναζήτησης, όλα τα μέλη της οικογένειάς του εντοπίστηκαν νεκρά.

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Λίγα μετά το ξέσπασμα των φονικών ρίχτερ, με ανάρτησή του στα social media, ο Τρέχο απηύθηνε έκκληση για την γυναίκα και τα παιδιά του.

«Το κτίριό μας στην Πλάγια Γκράντε κατέρρευσε. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε γι’ αυτούς και κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος τους είδε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου», έγραψε ο Αργεντίνος παίκτης της Marítimo de La Guaira.

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Μετά από 74 ώρες αγωνίας, γράφτηκε το τέλος. Το έκανε γνωστό η La Guaira με μία λιτή ανακοίνωση.

«Η Club Sport Marítimo La Guaira εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια που υπέστη η οικογένεια του Λούκας Τρέχο. Ζητούμε σεβασμό προς τους συγγενείς και τους συμπαίκτες του. Έπειτα από 74 ώρες αναζήτησης, εντοπίστηκαν νεκροί».

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Ο Λούκας Τρέχο έχει παίξει στο παρελθόν με την φανέλα του Ατρομήτου, του Εθνικού Αστέρα και του Αιγάλεω…

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