Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους . Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Συνεχής εικόνα από drones

Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.