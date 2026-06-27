Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας

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φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.
  • Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους . Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Συνεχής εικόνα από drones

Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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