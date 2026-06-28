Ο Αραγτσί προειδοποιεί: Οποιαδήποτε παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ιράκ, ο Αραγτσί δήλωσε ότι βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα «και μόλις αρθούν τα εμπόδια, τα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθουν στην προπολεμική τους χωρητικότητα εντός 30 ημερών, υπό την αποκλειστική διαχείριση του Ιράν».

«Η ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων ανήκει αποκλειστικά στην Ισλαμική Δημοκρατία», πρόσθεσε ο Αραγτσί, και «οποιαδήποτε παρέμβαση ή προσπάθεια δημιουργίας παράλληλων ρυθμίσεων θα περιπλέξει μόνο την κατάσταση, θα αυξήσει τις εντάσεις και θα καθυστερήσει το εκ νέου άνοιγμα αυτής της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού».

«Τα περιστατικά και οι συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες δύο νύχτες αποτελούν απόδειξη αυτού», τόνισε ο Αραγτσί, αναφερόμενος στα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις μετά από επιθέσεις με drone εναντίον δύο εμπορικών πλοίων κοντά στο Ορμούζ από την Πέμπτη.

Ο Αραγτσί δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι «παράλληλες ρυθμίσεις», όμως ένας αυξανόμενος αριθμός πλοίων έχει επιδιώξει να αποφύγει τον ιρανικό έλεγχο του περάσματος, ακολουθώντας μια νότια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ορίζει ότι το Ιράν θα προβεί σε «ρυθμίσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια» προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης ήταν η κύρια παραχώρηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ένα ασαφώς διατυπωμένο άρθρο στη συμφωνία αναφέρει ότι το Ιράν και το Ομάν θα συνεργαστούν για να «καθορίσουν τη μελλοντική διοίκηση» της θαλάσσιας οδού, δίνοντας ουσιαστικά στην Τεχεράνη έναν επίσημο ρόλο στη διαχείρισή της.

Τι είπε για τον Λίβανο

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Βαγδάτη ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί πλήρως σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του. Βάσει των δεσμεύσεων που ορίζονται στη συμφωνία, οι ΗΠΑ φέρουν την άμεση ευθύνη για τον τερματισμό των επιθέσεων, την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και τη διασφάλιση της αποχώρησης από τις κατεχόμενες περιοχές», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Το μνημόνιο συνεννόησης που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ωστόσο, αυτό -καθώς και μια νέα συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου την Παρασκευή- ελάχιστα συνέβαλαν στη μείωση των συγκρούσεων στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο, καθώς επιδιώκουν να αποδυναμώσουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ.